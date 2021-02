Valheim arrivera-t-il sur consoles (PS4, PS5, Xbox ou Switch) ?

Sorti le 2 février en accès anticipé, Valheim a connu (très) rapidement un succès fou. Plus d’un million de joueurs ont rejoint l’aventure viking proposée par le studio Iron Gate. Actuellement, le jeu n’est disponible que sur PC via Steam. Mais est-ce qu’il sortira un jour sur PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch ?

Valheim va t-il sortir sur consoles ?

C’est une question tout à fait légitime. Après tout, tout le monde n’a pas forcément d’ordinateur à disposition et on peut se demander si Valheim est prévu sur consoles. Pour l’instant, le jeu n’est pas disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S ou Nintendo Switch. Mais va t-il arriver un jour ?

Il ne faut pas y compter pour l’instant. Le titre vient d’arriver en accès anticipé et il y a encore fort à faire. Rien n’a été officiellement annoncé par les développeurs, qui ne se focalisent que sur la version PC pour le moment. Il faudra donc prendre son mal en patience.

Cependant, comme bon nombre de jeux en accès anticipé, il est tout à fait possible que Valheim arrive ensuite sur consoles. Il faudra attendre la version finale, apparemment prévue au minimum l’année prochaine, pour espérer des versions PlayStation, Xbox ou Nintendo.

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous propose un guide complet de Valheim où de nombreux guides seront régulièrement ajoutés.