Palworld aura bientôt droit à sa première collaboration majeure, et ce sera avec Terraria

La nature de ce partenariat entre Palworld et l’un des jeux indépendants les plus importants du début des années 2010 est encore très mystérieuse. C’est Pocketpair qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en indiquant simplement que cette rencontre aura lieu dans le courant de l’année 2025. On ne sait rien de plus sur la nature de la collaboration, le studio promettant de partager d’autres informations prochainement.

D’ici là, la prochaine grosse mise à jour de Palworld sera sans doute disponible. Dans le même tweet, Pocketpair indique qu’il sera prêt à nous en dire plus sur cette update « très bientôt », tout en précisant que l’année 2024 n’était pas encore finie pour son jeu. Autrement dit, il y a de fortes chances pour que le titre fasse un crochet du côté de chez Geoff Keighley avec la présentation de sa nouvelle mise à jour durant les Game Awards, un moment plus qu’idéal pour faire parler de soi.

2024 isn't finished yet for Palworld and we have some exciting news about the next update coming VERY SOON…But first, we want to tell you about something happening in 2025!! ! ! Palworld x Terraria ! ! !More info coming soon!

— Bucky | Palworld (@buckycm.bsky.social) 2024-11-27T00:13:58.145Z