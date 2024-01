Palworld : 4 millions de jeux vendus, un record incroyable sur Steam… mais des soupçons d’utilisation d’IA

En singeant le concept de Pokémon et en l’intégrant dans la formule d’un jeu de survie façon Ark, Palworld avait toutes les cartes en mains pour s’assurer le succès, et ce même dès la sortie de son accès anticipé. Mais personne n’aurait pu prévoir que le jeu réalise des scores aussi élevés, pas même le studio Pocketpair. Les millions n’ont fait que grimper au cours du week-end, et à ce jour, Palworld s’est déjà vendu à 4 millions de copies. En seulement trois jours. Et alors qu’il est aussi compris dans le Xbox Game Pass.

#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days!

Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour.

Thank you everyone for playing Palworld!

Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc

