PACER sortira en janvier 2021 sur Xbox One et Xbox Series X | S

Loin d’être le digne héritier de la licence WipEout tant espéré par les joueurs et les joueuses, PACER a connu quelques soucis techniques lors de sa sortie sur PC et PlayStation 4 fin octobre. Après le déploiement de plusieurs mises à jour visant à améliorer l’expérience de jeu, le titre développé par R8 Games s’apprête enfin à se lancer sur Xbox One le mois prochain. Il sera également rétrocompatible sur Xbox Series X | S.

ATTN PILOTS! The #Xbox version of PACER has just received its long awaited GREEN light to launch on the platform!

Expect a release date soon and launch shortly after the new year.

Thank you for your patience and support!💚

-R8 Games Team pic.twitter.com/tDhDh4k8gX

— R8 Games (@R8Games) December 19, 2020