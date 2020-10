PACER sortira le 29 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

Prévu initialement pour le 17 septembre dernier avant d’être repoussé afin de pouvoir sortir simultanément sur PC et consoles, PACER, le jeu de course futuriste développé par R8 Games, sera disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 29 octobre prochain. Notez que son prix de lancement n’a pas encore été communiqué par le studio britannique.

SUIT UP!

We're excited to finally announce that #PACER will be launching on October 29th – NEXT WEEK!

See you out on the track, Pilot! pic.twitter.com/xUvrjbiH7i

— R8 Games (@R8Games) October 19, 2020