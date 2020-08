PACER, successeur de WipEout, arrive en septembre sur PS4, Xbox One et PC

Le domaine du jeu de course antigravité à l’univers futuriste continue de faire fantasmer les fans nostalgiques d’un F-Zero dont l’éternel désir d’une suite reste profondément ancré en eux. On peut également se rappeler d’une des œuvres les plus connues de Dreams, qui reprenait l’ADN des jeux WipEout. Cet ADN, R8 Games s’en est largement inspiré pour créer PACER, successeur tellement spirituel de la saga qu’on lui prêterait un lien de parenté plus étroit avec la licence chère à PlayStation, et qui débarquera le 17 septembre.

Se faire Pacer pour WipEout

Côté scénario, c’est assez simple puisqu’en 2075, le PACER World Championship compte comme étant la plus prestigieuse des compétitions sportives et laisse se frotter les différentes écuries sur des tracés périlleux où s’affrontent à toute vitesse des pilotes désireux d’atteindre la première place du championnat. Le but de la campagne sera d’ailleurs de vous faire choisir un pilote parmi les 10 équipes disponibles, et de l’amener au sommet de la gloire.

En ce qui concerne le contenu, le titre regroupe 14 tracés proposés sous plusieurs variations : Original, Nuit, Miroir ou Inversé, allant du canyon de Fiyah! Fury à la ville de Sonashahar en passant par les environnements bordés de néons de Mannahatta.

A la manière d’un Mario Kart, le jeu vous laissera le choix entre 4 classes de vitesse, allant de 400km/h à 1000 km/h, de quoi articuler un peu la difficulté des pistes, le tout à travers les différents modes solo « Endurance », « Elimination », « Storm » ou encore « Flowmentum ». Le multijoueur, quant à lui, comptera 7 modes de jeu où pourront s’écharper jusqu’à 10 pilotes humains, en salon public ou privé, avec le support d’un mode Spectateur.

Un arsenal et un vaisseau personnalisables

Autre similitude frappante avec WipEout, les véhicules intégreront des armes, histoire de pimenter un peu les choses. Au Garage, vous pourrez modifier vos armes en privilégiant soit la capacité de munitions, les dégâts, la rapidité du tir ou encore la possibilité de cibler plusieurs ennemis.

La customisation ne s’arrête pas là puisque votre vaisseau pourra lui être modifié, que ce soit d’un point de vue cosmétique, en adaptant son look comme bon vous semble, ou bien d’un point de vue technique, en paramétrant les 5 caractéristiques du véhicules que sont le moteur, le freinage, la maniabilité, l’anti-gravité ou encore la défense.

Enfin, vos courses seront rythmées par un total de 80 musiques, dont la plupart ont été composées spécialement pour le jeu par CoLD SToRAGE. D’ici la sortie, prévoyez votre place sur la ligne de départ de PACER, et rendez-vous le 17 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC.