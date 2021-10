Overwatch : Le nouveau nom de Jesse McCree est Cole Cassidy

Lorsque Activision-Blizzard s’est retrouvé au coeur de nombreuses affaires liées à des employées coupable de harcèlements et de discrimination, l’éditeur a pris la décision de se séparer de Jesse McCree, lead designer de Diablo IV qui a aussi donné son nom au personnage d’Overwatch que tout le monde connait. Suite à cela, Activision-Blizzard annonçait qu’un changement de nom pour le personnage allait arriver, et on connait maintenant sa nouvelle identité.

Une nouvelle identité venue du passé

Meet Cole Cassidy. Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

Dès le 26 octobre, il ne faudra plus l’appeler Jesse McCree, mais Cole Cassidy. C’est le nom choisi par l’éditeur, qui ne fait cette fois-ci pas référence à un employé (du moins on l’espère), histoire d’éviter d’autres problèmes du même genre.

Cela sera évidemment justifié dans l’univers du jeu, où l’on apprend que celui que l’on nommait McCree fuyait son passé et sa précédente identité, mais qu’il est désormais prêt à affronter ses démons en récupérant son véritable nom, Cole Cassidy. Une pirouette scénaristique qui était facile à prévoir donc, et qui prendra effet d’ici quelques jours.