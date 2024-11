Overwatch Classic signe le retour du 6v6 d’origine dans Overwatch 2, mais pour une durée limitée

La nostalgie des débuts

Blizzard travaille bien sur un mode 6v6 qui sera introduit dans la saison 14, mais avant cela, il nous offre un autre retour en arrière, sans concession. Overwatch Classic a pour but de vous ramener en 2016 puisque ce mode temporaire nous transporte à l’époque de la version 1.0 du jeu, où il était possible de former des équipes de 6 personnages sans trop de restrictions. Pas de limite de héros donc, mais aussi des capacités qui se chargent plus vite et des compétences qui font également un bond en arrière avant certains équilibrages.

Et qui dit retour en arrière, dit également casting de l’époque, ou presque puisqu’il est un peu plus fourni. Voici les 21 personnages jouables dans Overwatch Classic :

Cassidy

Genji

Pharah

Reaper

Soldier 16

Tracer

Bastion

Hanzo

Junkrat

Mei

Torbjörn

Fatale

D.Va

Reinhardt

Roadhog

Winston

Zarya

Lucio

Mercy

Symmetra

Zenyatta

Parmi les maps au programme, on retrouvera :

Assaut : Hanamura Temple d’Anubis Volskaya Industries

Controle : Ilios Tour de Lijang Nepal

Escorte : Dorado Route 66 Observatoire Gibraltar

Hybride : Hollywood King’s Row Numbani



Overwatch Classic est un événement limité qui aura lieu du 12 novembre au 2 décembre prochain. Naturellement, si l’événement est un succès, il faut s’attendre à le voir revenir plus tard mais Blizzard précise bien que ce projet n’est pas lié au travail plus global sur le format 6v6 qui arrivera prochainement dans Overwatch 2.