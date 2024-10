Overwatch 2 : Les matchs en 6 vs 6 seront de retour avec la saison 14 du jeu en décembre

Le retour du vrai Overwatch ?

Pour tester le retour de ce format en 6 vs 6, Blizzard va faire quelques essais lors de la saison 14 qui arrivera en décembre prochain. Cela passera par une première phase dans laquelle il sera possible de sélectionner jusqu’à 3 personnages dans un même rôle, mais pas plus, tout en sachant qu’il faudra obligatoirement avoir au moins un personnage dans chaque rôle dans chaque équipe.

Autrement dit, Blizzard veut éviter les problèmes d’autrefois et souhaiterait que les équipes possèdent naturellement 2 personnages dans chaque rôle afin de les rendre équilibrées. Ce premier essai visera au moins à éviter les équipes qui ne comportaient que trois personnages par rôle. C’est justement ce format (2 x 3) qui sera au cœur d’une seconde session d’essai à la mi-saison, ce qui se fera avec quelques modifications comme des personnages retravaillés pour l’occasion.

Attention, le 5 vs 5 ne disparait pas pour autant. D’ailleurs, le 6 vs 6 sera un mode à part entière, qui ne se jouera qu’en partie non-classée. Cela permettra notamment à Blizzard d’offrir des équilibrages qui ne seront valables que dans le 6 vs 6, comme des tanks un peu moins puissants. Tout cela n’est pour l’instant qu’un test mais Blizzard indique qu’il y a une possibilité pour que le 6 vs 6 devienne permanent, à condition qu’il trouve son public et que ces essais se déroulent bien, ce qui n’est pas encore gagné.