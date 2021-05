Overwatch 2 se montrera deux heures en stream le 20 mai

Très discret depuis quelques mois, Overwatch 2 compte bien faire son retour sur le devant de la scène et communiquer au maximum. L’annonce a été faite lors d’une vidéo Developper Update expéditive (à peine 1min38).

Overwatch the stream

Blizzard nous donne rendez-vous le 20 mai à 21h sur Youtube ou Twitch pour un stream de deux heures consacré à la partie compétitive d’Overwatch 2 (comprenez le PvP et non pas le PvE). On pourra y découvrir de nouvelles maps tandis que les développeurs expliqueront les changements de gameplay. Mais on nous demande déjà de tempérer nos attentes sur ce que l’on va voir puisqu’il s’agira d’une version de travail non définitive.

Parmi les intervenants, on retrouve Aaron Keller, nommé Game Director il y a quelques jours en remplacement de Jeff Kaplan. Mais aussi Geoff Goodman (lead hero designer) et Dion Rogers (directeur artistique associé) ainsi que des membres des équipes de l’Overwatch League, ce qui laisse espérer un bon niveau dans les démonstrations.

Puis rendez-vous le 24 mai pour un Ask Me Anything sur le subreddit d’Overwatch. Enfin « Anything » à condition de rester dans le passé puisqu’il faudra se limiter à des questions sur les cinq dernières années et non pas aborder le prochain épisode. Cependant, Keller promet plus de transparence sur le projet à l’avenir ainsi que d’autres informations sur le PvP plus tard dans l’année.

Il faut avouer que l’on ne dirait pas non à un rappel des informations de sortie d’Overwatch 2 dont on sait juste qu’il est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, mais pas pour cette année.