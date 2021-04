Overwatch : Jeff Kaplan quitte Blizzard, Aaron Keller le remplace

Blizzard connait quelques remous en interne depuis quelques années, notamment dans la team Overwatch avec le scénariste du jeu Michael Chu, qui a quitté le studio l’année dernière. La figure la plus emblématique entourant le jeu restait jusqu’ici Jeff Kaplan, game director sur Overwatch, qui était toujours présent pour nous montrer les nouveautés à venir en jeu. Cependant, on apprend aujourd’hui qu’il quitte lui aussi Blizzard Entertainment.

Un départ important

Blizzard nous annonce la nouvelle sur le site d’Overwatch, en remerciant Jeff Kaplan pour toutes les années qu’il a passé au sein de l’entreprise. Les raisons de ce départ ne sont pas encore connues, mais Kaplan a laissé un message pour remercier tout le monde :

« Je quitte Blizzard Entertainment après 19 années extraordinaires. C’était vraiment l’honneur d’une vie d’avoir l’opportunité de créer des mondes et des héros pour un public si passionné. Je veux exprimer ma grande gratitude à tout le monde chez Blizzard qui a supporté nos jeux, notre équipe et nos joueurs. Mais je voudrais adresser un remerciement spécial aux merveilleux développeurs qui ont partagé le voyage de cette création avec moi. »

Il est remplacé par Aaron Keller, un autre vétéran de Blizzard et d’Overwatch, qui va donc prendre la tête de la licence. Ce dernier ajoute par ailleurs que le développement d’Overwatch 2 avance à un bon rythme et que l’équipe sera bientôt prête à partager plus d’informations. On ne sait pas quels sont les futurs projets de Jeff Kaplan pour l’instant.