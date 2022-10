Overwatch 2 : Heure d’ouverture des serveurs, maintenances… Tout savoir sur le lancement

Aujourd’hui est un grand jour pour la licence Overwatch, puisque suite à la disparition du premier jeu la veille, Overwatch 2 sort ce mardi 4 octobre après des années d’attente. Le lancement de ce nouvel opus va faire grand bruit et devrait attirer des millions de curieux, étant donné que le titre sera disponible en free-to-play. On fait donc le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le lancement d’Overwatch 2.

Quelle est l’heure de lancement pour Overwatch 2 ?

Soyez prêts à être sur la ligne de départ pour le lancement du jeu, qui promet d’être mouvementé. Depuis hier, le premier Overwatch a fermé ses portes afin que Blizzard prépare la transition des serveurs sur Overwatch 2, tout en nous promettant que ce dernier sera lancé aujourd’hui.

En France, Overwatch 2 sera disponible dès 21 heures précises ce mardi 4 octobre 2022. Cela dépendra bien évidemment de l’avancée de Blizzard sur la maintenance des serveurs, mais c’est l’heure officielle qui a été indiquée.

Impossible de se connecter, serveurs indisponibles : que faire ?

Etant donné que tout le monde risque de se connecter à 21 heures ce soir sur Overwatch 2, on peut supposer que les serveurs ne tiennent pas le choc. On connait maintenant la chanson, surtout pour ce qui est des jeux Blizzard, et il faut s’attendre à ce que la file d’attente soit longue et que vous ne puissiez pas lancer une partie tout de suite en vous connectant sur le jeu.

Si jamais vous rencontrez des problèmes pour accéder à Overwatch 2, vous pouvez vous rendre sur le site d’assistance de Blizzard pour le jeu, qui vous aidera à contourner les soucis que vous pourrez rencontrer, comme des problèmes de connexions.

Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur Overwatch 2, vous pouvez effectuer des démarches simples afin de résoudre tout cela :

Réinitialiser votre configuration réseau

Être connecté à Internet via le réseau filaire

Relancer le jeu

Vérifiez que votre jeu et le launcher sont bien mis à jour

Malheureusement, si rien ne règle le souci, vous devrez simplement patienter jusqu’à ce que les serveurs puissent vous accueillir. N’hésitez pas non plus à suivre le compte Twitter de l’assistance Blizzard pour être informé des maintenances en cours.

Que faire en cas d’erreur LS-403 ou d’erreur LC-202 sur consoles ?

Si vous rencontrez l’erreur LS-403, cela veut dire que votre compte a été banni ou suspendu. Pour savoir pourquoi et comment remédier à ce problème, il est nécessaire de faire appel à cette décision en vous rendant sur le site de Blizzard.

Pour ce qui est de l’erreur LC-202 que vous pouvez rencontrer sur consoles, cela veut dire qu’il y a un problème avec votre BattleTag. Essayez de vous déconnecter puis de vous reconnecter à votre compte console pour résoudre le problème, puis faites de même avec votre connexion internet.

Comment prétélécharger le jeu ?

Si vous avez déjà joué à Overwatch premier du nom, vous pouvez d’ores et déjà prétélécharger gratuitement Overwatch 2 sur PC en vous rendant sur Battle.net et en activant bien l’option « Rechercher des mises à jour ». Sur consoles, le prétéléchargement commencera aujourd’hui à 18 heures.

Si vous êtes néophyte et que c’est la première fois que vous jouez à Overwatch, vous devrez d’abord créer un compte Battle.net, puis activer la protection par SMS (désormais obligatoire). Le téléchargement du jeu ne sera disponible pour vous qu’à partir de ce soir à 21 heures.

Overwatch 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.