2 millions de joueurs se sont plongés dans Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps, dernier jeu en date de Moon Studio, a été joué par plus de 2 millions de joueurs uniques à travers le monde. De très beaux chiffres pour le metroidvania exclusif à Microsoft qui ont été partagé via Twitter.

Disponible dans le Game Pass

Le compte Twitter du jeu en a profité pour glisser une petite infographie avec quelques infos intéressantes. Ce sont ainsi 423.000 joueurs qui ont terminé le jeu dans son intégralité dont 45.000 en mode difficile. 7100 personnes ont réussi à terminer le jeu sans mourir, ce qui est déjà une véritable prouesse à certaines phases du titre.

D’autres chiffres impressionnants accompagnent ce tableau pour le titre qui est sorti au mois de mars dernier rappelons le, soit il y a trois petits mois à peine. Disponible dans le Game Pass de Microsoft, Ori and the Will of the Wisps est facilement accessible si vous n’avez pas encore joué au titre et que vous disposez de l’abonnement sur Xbox ou PC.