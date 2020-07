Orc Must Die! 3 est disponible sur Stadia (et gratuit pour les membres Stadia Pro)

On le voyait un peu venir vu les récentes fuites, mais Orc Must Die! 3 s’est offert une sortie surprise ce 14 juillet. Google l’a annoncé au cours de son Stadia Connect, le nouveau jeu de Robot Entertainment est disponible dès maintenant et les joueurs peuvent s’y lancer dès maintenant.

A l’assaut des orcs

Après la triste fin qu’a connu le sympathique Orc Must Die Unchained, les développeurs reviennent à leur premier amour avec un nouvel épisode canonique. Ils poursuivent cependant à prendre certains risques en proposant une exclusivité temporaire sur Stadia, puisque le titre n’arrivera pas avant plusieurs mois sur d’autres plateformes.

Le tower defense Orc Must Die! 3 présente ainsi une nouvelle bande-annonce et annonce sa disponibilité dès ce 14 juillet à 19 heures. On reste sur les bases de la licence où il est question de faire face à des vagues d’orcs en plaçant des pièges et en utilisant diverses machines de guerre. A noter que pour les abonnés Stadia Pro, le jeu est accessible gratuitement.