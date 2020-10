One Piece Pirate Warriors 4 invite Kin’emon en DLC

One Piece Pirate Warriors 4 ne se repose pas. Alors que trois personnages du season pass sont sortis il y a deux semaines, Bandai Namco et Koei Tecmo annoncent déjà le combattant suivant dans le Jump de cette semaine d’après le toujours très fiable site Ryokutya2089.

Non ce n’est pas un Digimon…

On le savait grâce au dataminage, le dernier trio aura pour thème le Pays de Wa et son premier représentant sera Kin’emon qui a enfin son heure de gloire. Il a fait sa première apparition en 2012 et voyage depuis aux côtés de l’équipage du Chapeau de Paille, ce qui fait qu’il est snobbé depuis One Piece Pirate Warriors 2.

Il est présent dans le dernier épisode mais uniquement en tant qu’allié/ennemi non jouable pour le moment. Les premières images qui devraient tomber dans les prochaines heures, ou jours, ne nous apprendront pas beaucoup plus sur son style de combat. On ne sait pour l’instant pas précisément quand on pourra jouer de sa lame enflammée mais il sortira cet « hiver » avec, attention spoil du dataminage, Okiku et Oden.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch.