One Piece Pirate Warriors 4 : X-Drake jouable en DLC

One Piece Pirate Warriors 4 utilise la bonne vielle technique habituelle de Koei Tecmo en nous vendant un personnage déjà dans le jeu mais sous forme de PNJ à affronter.

Oui le rappeur, je connais

Selon Ryokutya2089 qui a lu le Jump de la semaine en avance, X-Drake sera donc le quatrième membre du season pass. Il sera un personnage rapide maniant épée et masse. Mais il pourra surtout se transformer en gros dino.

Si l’on a bien compris, les DLC de One Piece Pirate Warriors 4 fonctionnent en trio pour représenter des arcs. Reste à savoir si X-Drake montre que les DLC prochains DLC seront plutôt liés à l’arc Shabaody ou à celui du Pays de Wa.

Et tant qu’on parle du jeu, rattrapons un peu notre retard puisque nous n’avions pas newsé les teasers de gameplay de Charlotte Cracker et Vinsmoke Judge que voici. Ils sortiront, tout comme Smoothie, le 21 juillet.

One Piece Pirate Warriors 4 est déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.