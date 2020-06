One Piece Pirate Warriors 4 : des images pour le DLC Cracker

One Piece Pirate Warriors 4 commence à illustrer ses personnages DLC. Et pas de chance pour Smoothie annoncée avant, puisque les premières images sont consacrées à Charlotte Cracker.

Parfait pour l’heure du goûter

Pas de quoi en savoir beaucoup plus sur ces quelques images qui mettent surtout en avant les Soldats Biscuits. Ces derniers sont des invocations que Cracker peut réaliser grâce au pouvoir de son fruit du démon. Mais on sait au moins que Cracker et Smoothie rejoindront Big Mom et Katakuri dans le casting dès cet été.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez consulter notre critique à cette adresse.