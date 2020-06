One Piece Pirate Warriors 4 : Vinsmoke Judge arrivera aussi en DLC cet été

Après Charlotte Smoothie et Charlotte Cracker, qui a eu droit à quelques images début juin, One Piece Pirate Warriors 4 accueillera Vinsmoke Judge dans son Character Pass 1 qui sortira cet été.

Plus que six

Comme le rapporte Gematsu, le site Ryokutya2089 a pu consulter le prochain numéro du magazine V Jump en avance et explique que ce personnage « attaque à distance avec sa lance et charge ses ennemis en étant couvert d’électricité. » Rappelons que six combattants supplémentaires doivent encore intégrer le roster du jeu édité par Bandai Namco sous la forme de deux autres Character Pass. Le tout est également accessible dans un Season Pass tarifé à 29,99€.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.