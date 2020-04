One Piece Pirate Warriors 4 invite Charlotte Smoothie en DLC

Le Season Pass de One Piece Pirate Warriors 4 contient neuf personnages et on connait l’identité de la première d’entre eux (et vous aussi, si vous avez lu le titre) grâce au magazine Famitsu et son habituel leaker ryokutya2089.

On s’en fout, on veut Oden

La famille Charlotte s’agrandit puisqu’en plus de Big Mom et Katakuri jouables, il y aura aussi Smoothie. On ne vous en voudra pas d’avoir oublié ce personnage qui a pourtant le même rang que Katakuri dans l’équipage. Elle est une hybride humaine et Longues-Jambes et son fruit du démon lui permet de déshydrater tout ce qu’elle touche.

Si cela ne vous enthousiasme pas, dites vous au moins qu’il ne s’agit pas d’un PNJ anciennement jouable qui faut repayer. Oui, on se méfie un peu du retour de Garp…

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez retrouver notre avis sur le jeu dans la critique écrite mais également en vidéo.