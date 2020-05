One Piece Pirate Warriors 4 invite Charlotte Cracker en DLC

One Piece Pirate Warriors 4 continue de dérouler son Character Pass de neuf personnages. Et on reste dans la famille puisque après Smoothie, c’est au tour de Charlotte Cracker de rejoindre le casting.

9 Charlotte ?

Comme toujours, c’est le site Ryokutya2089 qui fuite les textes du prochain numéro du magazine Famitsu. Il faudra donc encore attendre pour une date, un trailer ou même quelques images du dernier des trois Généraux Sucrés de Big Mom (qui seront donc tous dans le jeu). On connaît tout de même quelques premières informations sur son gameplay, il appartiendra à la classe des personnages rapides et pourra invoquer des soldats biscuits.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.