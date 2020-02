Okami : Une sublime statuette pour la légendaire Amaterasu

Il faut parfois rêver un peu. Et si vous êtes fans de l’incontournable du jeu vidéo Okami, sorti initialement en 2006 et qui a connu moult portages depuis, vous allez sans doute baver sur cette magnifique figurine d’Amaterasu. Oui, elle est magnifique, et on aimerait déjà l’afficher fièrement chez nous.

Amaterasu tape la pose en figurine

C’est le fabricant First4Figures qui a l’habitude de nous proposer des figurines soignées qui est derrière cette magnifique création. On y retrouve une statuette officielle du célèbre Amaterasu en résine à l’échelle 1/4. Elle fait environ 44 x 36 x 36 centimètres et est donc relativement imposante.

La légendaire créature se tient comme si elle venait de sauter, une représentation déjà aperçue sur différents artworks. Il s’agit d’une version Divine Descent et c’est une édition limitée à seulement 5000 exemplaires dans le monde. Il s’agit d’un modèle fini et peint à la main et tous les exemplaires sont numérotés. Autant vous le dire tout de suite, c’est une belle pièce de collection !

Evidemment, au vu du souci du détail et de la taille de la statuette, il faudra y mettre le prix : celle-ci est disponible en précommande au prix de 594.99€ pour une sortie prévue en mai 2021. Même si on peut la dénicher à 554.99€ chez notre partenaire Derive Figurine, cela reste un coût non négligeable. Et on l’avoue, on vous la partage surtout pour vous mettre l’eau à la bouche.

Rappelons First4Figures avait déjà proposé un buste en taille réelle d’Amaterasu. Quant à la licence, on pourrait potentiellement revoir la bête légendaire puisqu’un Okami 2 a déjà été évoqué par ses créateurs.