Oddworld Soulstorm : La sortie du titre sur le PS Plus aurait été dévastatrice pour les ventes selon son créateur

Avec le nouveau PS Plus, on a bien compris que Sony ne tentera pas de rivaliser directement avec le Xbox Game Pass, puisque Jim Ryan a martelé le fait que sortir les jeux PlayStation Studios dès le premier jour sur le service ne pouvait pas être rentable. Pourtant, le constructeur a déjà effectué cette stratégie au cours des derniers mois avec des jeux en provenance d’éditeurs tiers, comme Microsoft, et l’un des titres qui a expérimenté cela était Oddworld Soulstorm. Mais visiblement, cela n’a pas été très profitable pour Oddworld Inhabitants.

Un gros manque à gagner ?

Dans une interview accordée au podcast Xbox Expansion Pass, relayée par VGC, Lorne Lanning, qui est le fondateur de Oddworld Inhabitants, déclare que cette stratégie n’a pas été très payante pour le studio, bien au contraire. S’il affirme bien que le deal était loin d’être fourbe, et que tout a été honnête de la part de Sony, le pari de lancer le jeu directement dans le PS Plus n’a pas été très payant.

Il raconte que le studio s’attendait à peu de ventes sur PS5 étant donné qu’à l’époque, en janvier 2021 (lorsque le jeu devait initialement sortir avant d’être repoussé), il y avait encore peu de PlayStation 5 sur le marché, et Oddworld Inhabitants s’attendait donc à faire peu de ventes sur cette plateforme, entre 50 et 100 000 selon des estimations (ce qui a fixé le prix du deal entre le studio et Sony) :

« Nous étions en train de nous demander »combien pourrions-nous en vendre ? ». Nous avions besoin d’argent pour terminer le projet et nous pensions avoir fait une très bonne affaire. En janvier, il est impossible que nous vendions plus que cela. »

Sauf que la pandémie est venue s’inviter dans cette affaire, ce qui a poussé le studio a reporter Oddworld Soulstorm en avril 2021. Et forcément, trois mois plus tard, les consoles étaient plus nombreuses. Et lorsque le jeu est sorti, ce sont pas moins de 4 millions de téléchargements qui ont été effectués, bien loin des premières estimations du studio, et sans doute même de celles de Sony :

« Parce qu’il a été reporté en avril, nous avions le jeu le plus téléchargé sur PS5 et il approchait, je pense… près de quatre millions d’unités ou quelque chose comme ça, gratuitement […] Pour nous, c’était dévastateur. »

Si rien ne dit que le jeu aurait été aussi populaire sans le PS Plus, on imagine facilement que le studio se demande à quel point le manque à gagner est grand ici. De quoi renforcer les débats autour des jeux rendus disponibles day one dans les catalogues d’abonnements.