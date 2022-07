Oddworld: Soulstorm officialise sa venue sur Switch avec une Oddtimized Edition

On le sentait un peu venir à la vue des fuites, Oddworld: Soulstorm arrivera bien sur Nintendo Switch. Microids et le studio Oddworld Inhabitants viennent d’officialiser le prolongement de leur collaboration pour la distribution de plusieurs éditions physiques, notamment un collector qui est déjà disponible en précommande.

Abe se fait beau pour Nintendo

Sorti d’abord sur PlayStation et l’Epic Games Store en avril 2021 puis successivement en novembre sur Xbox et en juin 2022 sur Steam, Oddworld: Soulstorm va terminer son avancée sur Nintendo Switch. Un portage qui écope le sous-titre Oddtimized Edition, pour nous faire comprendre que l’aventure a été optimisée pour la console de Nintendo, avec des graphismes et des contrôles adaptés.

Edition limitée

Pour accompagner le portage, Microids proposera plusieurs versions. La numérique bien sûr, mais aussi deux versions physiques : une édition limitée et un collector. Dans les deux derniers cas, les personnes qui précommandent le jeu avant sa sortie auront droit à la bande-son et un artbook, tous les deux en numérique.

L’édition limitée regroupe :

Le jeu en physique

Un steelbook avec 24 emplacements de cartouche

3 lithographies

Edition collector

Mieux encore pour les collectionneurs, un collector sera aussi de la partie et comprendra :

Un boîtier collector

Le jeu en physique

Un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche

Une figurine argentée de 22 cm à l’effigie d’Abe

Un artbook premium de 160 pages (en partenariat avec Les Éditions Pix’n Love)

Un porte-clés

Trois lithographies

Une planche de stickers

Un tatouage

Pour en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre test de Oddworld: Soulstorm. Le jeu est déjà disponible sur PC, PlayStation et Xbox et arrivera donc plus tard dans l’année (sans date précise) sur Switch.