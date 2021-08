Oddworld: Soulstorm s’officialise sur Xbox Series et Xbox One

Avec un nouveau listing opéré en juin dernier par l’ESRB, Oddworld: Soulstorm semblait se diriger vers les consoles Microsoft. Après une disponibilité en avril sur PS4 et PS5, dont les éditions physiques ont fini par se commercialiser le 6 juillet, le titre de Oddworld Inhabitants va bel et bien débarquer sur Xbox One et Xbox Series.

Une officialisation sans date de sortie

Malheureusement, malgré l’annonce et le petit clin d’œil sur le fait que le vert aille bien à Abe, aucune fenêtre de sortie n’a été avancée par les développeurs. On peut supposer avec optimisme que des nouvelles arriveront assez vite à ce sujet, étant donné que nous devons nous contenter de la mention d’une sortie « prochaine » de ce remake de Oddworld : L’Exode d’Abe sur les bécanes de la firme américaine.

Oddworld: Soulstorm reste disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC, en exclusivité sur Epic Games.