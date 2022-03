PlayStation Plus : Prix, jeux PS5 à PS1, day one… Tout sur le nouvel abonnement en 5 minutes

Les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois sous le nom de code Spartacus, le nouvel abonnement du PlayStation Plus s’est détaillé plus tôt dans la semaine. Au revoir le PlayStation Now, qui va rejoindre son grand frère, et dites bonjour à trois paliers pour le PlayStation Plus. Fractionné en trois abonnements allant de 59.99€ à 119.99€, le PlayStation Plus revoit sa formule et proposera davantage de jeux et de bonus aux abonnés. On vous résume tout ce qu’il faut savoir dessus dans cette vidéo de 5 minutes.