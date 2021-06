Oddworld: Soulstorm listé sur Xbox One et Xbox Series par l’ESRB

Sorti en avril dernier sur les consoles PlayStation et sur PC, Oddworld Soulstorm avait été aussi évoqué sur les plateformes Xbox. Il faut dire que lors de son annonce, il devait débouler sur l’ensemble des supports. Néanmoins, jusqu’à présent, nous étions sans nouvelle, laissant supposer une exclusivité temporaire chez PlayStation. Aujourd’hui, l’ESRB vend la mèche.

Bientôt sur Xbox ?

Si pour l’instant, les développeurs n’ont encore rien communiqué officiellement, l’organisme de classification américain, l’ESRB, vient d’enregistrer le jeu sur Xbox One et Xbox Series X|S. Bien que cela ne sous-entende pas forcément une sortie dans les prochains jours sur les machines de Microsoft, cela rassure quant à une arrivée pas trop tardive.

Il est rare si ce n’est inédit que l’ESRB liste un titre par erreur. Il n’y a donc plus qu’à patienter d’ici l’officialisation, qui arrivera sans doute dans quelques semaines. On imagine que l’exclusivité temporaire côté Sony n’est pas bien longue. Rappelons d’ailleurs que les organismes brésiliens ont listé la mouture Xbox One il y a quelques jours également.

