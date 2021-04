Oddworld Soulstorm, un remake respecté mais imparfait ? Test en vidéo

Annoncé depuis un bon petit moment (et repoussé à plusieurs reprises), Oddworld Soulstorm est enfin arrivée sur nos consoles et PC. En exclusivité (temporaire ?) du côté de PlayStation, le remake de l’Exo d’Abe nous a fait la bonne surprise d’être également disponible dans les jeux PlayStation Plus du mois d’avril, et ce, dès le jour de sa sortie.

Avec son univers respecté à la lettre, Oddworld Soulstorm nous propose une aventure en 2.9D convaincante avec plusieurs nouveautés de gameplay sympathiques. On y retrouve de l’infiltration, du craft, du sauvetage de Mudokons et bien d’autres joyeusetés. Malheureusement, le tout est entaché par plusieurs soucis techniques et autres imprécisions, comme on l’évoque dans notre test en vidéo.

Oddworld Soulstorm est disponible sur PC (via l’Epic Games Store), PlayStation 4 et PlayStation 5. Il est disponible sur le PlayStation Plus pour les abonnés sur PS5. Vous pouvez également donner votre avis dans la section critique de notre site.