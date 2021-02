Oddworld: Soulstorm sortira le 6 avril et sera gratuit PS Plus sur PS5

Après avoir présenté du nouveau gameplay pour Ash Solar, le State of Play nous a également permis d’apprendre la date de sortie du très attendu Oddworld: Soulstorm. Annoncé en 2016 et très souvent repoussé, ce remake sortira enfin le 6 avril prochain. Le bougre a aussi réservé une petite surprise pour les joueurs PlayStation.

Quelques petites semaines à attendre

Il faudra donc encore patienter six petites semaines avant de mettre la main sur Oddworld: Soulstorm. Une attente dérisoire en comparaison aux longues années qui s’enchaînent depuis son officialisation. Le studio Oddworld Inhabitants nous propose ainsi un nouvel aperçu avec du gameplay où l’on peut y apercevoir toutes les subtilités du titre.

La petite surprise réside dans sa future présence dans l’abonnement PS Plus : les abonnés PlayStation Plus pourront ainsi en profiter « gratuitement » puisqu’il rejoint le line-up d’avril. Dès sa sortie et jusqu’au 3 mai, les joueurs PS5 pourront l’ajouter à leur bibliothèque. Un petit clin d’œil à celles et ceux qui attendent toujours l’annonce des jeux de mars…

Le rendez-vous est pris : Oddworld: Soulstorm sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via l’Epic Games Store le 6 avril avec une disponibilité dans le PlayStation Plus pour les possesseurs d’une PS5.