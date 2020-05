De magnifiques nouvelles images pour NieR Replicant ver.1.22474487139… et NieR Re[in]carnation

Après avoir annoncé les deux projets autour de la licence NieR fin mars dernier à l’occasion de son dixième anniversaire, Square Enix nous livre de nouvelles images pour le remaster de Nier Replicant et le jeu mobile NieR Re[in]carnation. Ces visuels proviennent du magazine japonais Weekly Famitsu de la semaine dernière, et nous avons désormais un meilleur aperçu pour chacun d’eux.

2Beau 2Propre

Comme vous pouvez le voir sur ces images ci-dessous, le travail effectué sur NieR Replicant ver.1.22474487139… est pour l’instant assez bluffant comparé au matériau d’origine. Bien qu’il ait été précisé qu’il ne s’agissait pas d’une remake, on nous a bien fait comprendre qu’il sera en revanche bien plus qu’un simple remaster. Parmi les autres nouveautés, on retient que soft sera entièrement doublé et que Keiichi Okabe a réenregistré toutes les chansons en plus d’en ajouter de nouvelles. Il devrait également y avoir d’autres surprises que l’on nous a teasé brièvement.

Concernant le jeu mobile NieR Re[in]carnation chapeauté par Yoko Taro, on ne sait pas vraiment grand chose sur ce qui entoure le titre mais les premiers aperçus sont assez propres pour le support mobile.