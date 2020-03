NieR Re[in]carnation, un nouveau jeu annoncé sur iOS et Android

Pour fêter les dix ans de la série NieR, Square Enix n’y est pas allé de main morte. En plus du remaster de NieR Replicant et de l’arrivée de NieR Automata dans le Xbox Game Pass, l’éditeur a annoncé un nouveau jeu pour la licence, cette fois-ci à destination des plateformes mobiles, à savoir NieR Re[in]carnation.

Un teaser énigmatique

Le titre est encore bien mystérieux, et le teaser n’aide pas plus à comprendre ce qui nous attend. On sait seulement qu’il sera bien chapeauté par Yoko Taro, père de la série, qu’il sera développé par Applibot, et qu’il mettra en avant un lieu énigmatique appelé « la Cage ».

La jeune fille que l’on peut apercevoir n’est pas sans rappeler le personnage de Kaine, notamment via ses vêtements. Il faudra malheureusement attendre encore un peu plus avant d’en savoir davantage.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce NieR Re[in]carnation, prévu sur iOS et Android.