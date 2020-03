Square Enix annonce Nier Replicant Remaster sur PS4, Xbox One et PC

C’est la belle surprise du jour, Square Enix vient d’annoncer un remaster pour Nier Replicant. Si vous êtes fan de Nier Automata et que vous voulez toucher à l’un des précurseurs, c’est l’occasion rêvée.

Pas le Papa, le jeune

Le titre était sorti chez nous en 2010 sous le simple nom : « Nier« . Au Japon, il y a une distinction puisque deux versions ont vu le jour : Nier Gestalt et Nier Replicant. Les seuls changements entre les deux concernent uniquement l’âge du personnage principal et la nature de sa relation avec l’un des personnages du jeu, Yonah. Dans Gestalt, vous jouez un vieux père accompagné de sa fille tandis que dans Replicant, il s’agit d’un jeune homme accompagné de sa soeur.

C’est donc la version rajeunie du héros que nous aurons pour ce remaster. Il faut savoir que ce choix avait été fait car le public japonais aurait en effet du mal et les progatonistes « assez vieux ». Une bonne nouvelle pour ceux ayant déjà joué au titre original mais une mauvaise pour ceux qui voulaient revoir le paternel.

Le trailer fourni pour l’occasion nous révèle que Nier Replicant Remaster (ou Nier Replicant ver. 1 .22474487139…) est développé par le studio Toylogic qui avait déjà œuvré sur la version 3DS de Dragon Quest XI.

Quoi de plus ?

On rappelle que ce titre est annoncé à l’occasion du dixième anniversaire de la licence évoqué plus haut. D’après les premières informations, on sait que le soft sera entièrement doublé et que Keiichi Okabe a réenregistré toutes les chansons et en a ajouté de nouvelles. Il y aurait également un nouveau personnage. En outre, d’après les acteurs japonais qui doublent 2B et 9S (Nier Automata), tous deux auront un petit rôle dans le jeu.

Aucune date n’a encore été annoncée mais Nier Replicant Remaster sortira sur PC, PS4, et Xbox One. Il ne serait pas étonnant de le voir débarquer en cette année anniversaire.