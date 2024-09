« Nous essayons de créer quelque chose d’assez spécial » – Kevin Drew, Associate Design Creator chez Treyarch, nous raconte les coulisses du mode Zombies par manches de Call of Duty: Black Ops 6

Kevin Drew est Associate Design Creator chez Treyarch et notamment sur la saga Zombies de Black Ops en occupant récemment le poste de Lead Designer sur le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War. A cet effet, il supervise actuellement la conception du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6. Fort de ses dix-huit ans d’expérience dans l’industrie, Kevin Drew a consacré la majeure partie de sa carrière de designer à la série Black Ops depuis le premier Call of Duty: Black Ops (cela remonte à 2010).

Nous avons donc pu poser quelques petites questions à Kevin Drew en présence d’autres confrères internationaux dans le cadre d’une courte interview directement en suivant la diffusion du Call of Duty: NEXT le 28 août dernier en direct de Washington.

Une innovation qui fait parler

ActuGaming : Bonjour, et tout d’abord merci de nous accorder cette interview. Pour commencer, nous avons beaucoup joué au mode Zombies par manches en vue à la troisième personne tout à l’heure, et il faut avouer que nous avons trouvé cela totalement incroyable. Que pouvez-vous me dire sur ce choix pour le retour du mode Zombies par manches pour la première fois jouable à la troisième personne ?

Kevin Drew : C’était un sujet lorsque nous sommes passés au moteur graphique unifié. A l’époque, c’était plutôt nouveau, et nous avons décidé de l’activer pour Call of Duty: Modern Warfare III Zombies, et je pense que c’était vraiment – vraiment – cool. En fait, c’est l’un de ces jeux où vous vous dites : « oh ouais, cela a du sens pour ce mode ». Si les joueurs et joueuses veulent jouer de cette façon, il n’y a totalement aucune raison de ne pas le faire. Donc, une fois sur le développement de Black Ops 6, nous nous sommes dit : « activons-le pour Zombies par manches ».

Et finalement, cela a juste fonctionné tel que ça le devait. Disons que de base, le mode peut nous faire sentir un petit peu « serrés », et c’est agréable d’avoir conscience des Zombies qui arrivent de tous les côtés. Le simple fait d’assister aux nouveautés de l’Omnimovement, ça aussi c’est vraiment cool. C’est juste une belle façon de le mettre en valeur. En réalité, je pense que c’était juste une « victoire facile », pour être honnête : « C’est possible, faisons-le, et ce sera amusant ! ».

Une liberté de mouvement jouissive

ActuGaming : Justement, vous le disiez, les mouvements multidirectionnels (ou Omnimovement) représentent une toute nouvelle fonctionnalité sur Black Ops 6 et celle-ci elle arrive également dans Zombies par manches. Quels avantages ces nouveaux mouvements ont-ils débloqué selon vous pour redonner vie au mode Zombies par manches ?

Kevin Drew : A vrai dire, je ne sais pas encore si nous en réalisons déjà pleinement les avantages, car les joueurs et joueuses sont très créatifs et peuvent encore nous surprendre. Mais je pense que d’emblée, la capacité de se propulser vers l’arrière est assez importante pour se sortir des situations telles que celles de Zombies par manches, comme le fait de monter au deuxième étage d’un motel et de trouver des zombies qui défoncent une porte.

Maintenant, je trouve aussi que les Zombies peuvent toujours venir par derrière, alors il est possible de les heurter à reculons. Mais je pense que la mobilité, les nouvelles options de glissade et de plongée peuvent vous sortir de certaines situations désagréables. Si je veux prendre un exemple, PHD Flopper est un avantage qui, historiquement, lorsque vous plongez à plat ventre, créé une explosion d’éther. Cela devient maintenant plus intéressant, car si je plonge à reculons, je peux créer cette explosion. C’est donc en quelque sorte un avantage immédiat, un avantage devenu ici bien plus intéressant.

Zombies est de retour, la version ultime ?

ActuGaming : Vous parlez d’avantages, on pense notamment au mode dirigé qui fait son apparition ? (cette question, et la réponse associée, ont été mixées avec celles d’un autre journaliste présent sur place, ayant la même interrogation, ndlr)

Kevin Drew : Nous cherchons toujours à expérimenter et pousser le mode Zombies par manches […] pour attirer plus de joueurs et à rendre le mode un peu plus accessible aux gens, car c’est historiquement un mode assez punitif. Ce mode dirigé est vraiment le résultat de certaines de nos expérimentations des deux dernières années. Il s’agir d’un rythme piloté par le joueur ou la joueuse afin de vous guider tout au long de la quête principale, qui est généralement quelque chose de très énigmatique et difficile à parcourir, notamment aussi à cause de la pression temporelle des manches qui s’intensifient avec un rythme plus personnalisé (notons que ce mode viendra dans un second temps et qu’il bloquera certaines récompenses ou easters eggs, ndlr).

ActuGaming : Du coup, est-ce que selon vous, le mode Zombies par manches de Black Ops 6 est la meilleure version de Zombies que vous ayez jamais réalisée ? Et si oui, sur quels aspects ?

Kevin Drew : Pour moi, je dirai que oui. En même temps, je travaille dessus actuellement. Mais je pense qu’il faut toujours attendre et voir ce que pense la communauté pour se prononcer. En réalité, je pense qu’avec ce retour, nous prenons le meilleur des deux mondes avec ces deux jeux et essayons de créer quelque chose d’assez spécial. Alors oui, je pense que nous tenons quelque chose de très très bien ! Nous avons un plan solide prévu cette année alors restez à l’écoute. Je pense que nous allons offrir beaucoup d’expériences incroyables aux fans.

Nous remercions chaleureusement Kevin Drew pour son temps précieux passé à répondre à nos questions, sur place à Washington. Cette interview a été retranscrite et organisée dans un format plus littéral pour le confort de lecture. Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible le 25 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Une phase de bêta en accès anticipé a eu lieu du 30 août au 4 septembre dernier et une nouvelle session se déroulera du 6 au 9 septembre pour tout le monde. N’hésitez pas à relire nos premières impressions sur le mode multijoueur, le mode Zombies par manches ou encore la nouvelle carte Résurgence de Warzone déjà disponibles.