Call of Duty Black Ops 6 dévoile une nouvelle carte Résurgence pour Warzone – Toutes les infos et nos premières impressions manette en mains

Nous étions présents sur place à Washington pour couvrir le Call of Duty: NEXT afin de se faire la main sur les différents modes. Vous pouvez d’ailleurs retrouver nos premières impressions sur le mode multijoueur classique et sur le mode Zombies. Mais Call of Duty, ce n’est pas que ça et ainsi, voici les nouveautés dévoilées pour le mode Warzone avec nos premières impressions sur le mode Résurgence.

Bienvenue dans Aera 99

Une nouvelle carte Resurgence a donc été officialisée pour Warzone. Intitulée Area 99, celle-ci sera introduite dans la Saison 1 prévue plus tard cette année. Développée par Treyarch avec le soutien de Raven Software, cette carte comportera dix points d’intérêt uniques.

Vous pouvez retrouver ci-dessus la nouvelle carte en question, avec les 10 lieux qui font leur apparition. Vous pouvez par exemple remarquer la présence d’une usine de manufacture, un réacteur, une baie de chargement etc., dans un ensemble plutôt désertique. Une map qui rappelera assurément celle de Nuketown à plus grande échelle, environ de la taille de la map Rebirth Island.

Effectivement, d’un point de vue narratif, Area 99 est présentée comme le lieu de naissance de Nuketown, s’inspirant du gameplay frénétique de la célèbre carte multijoueur du tout premier Black Ops.

Si on veut aller plus loin, Area 99 est située au coeur du désert du Nevada. Cette base d’armes d’Echo Ridge était un site gouvernemental top secret construit dans les années 1950, dissimulé au public seulement à quelques kilomètres du site d’essais de Nuketown. Après une fuite d’un réacteur, le projet a été annulé par le gouvernement et le site abandonné en mars 1962.

A noter que les véhicules terrestres seront de la partie mais n’étaient pas présents dans le cadre de la build alpha du Call of Duty: NEXT. Pas mal de souterrains ou de canalisations permettent aussi des avancées transversales pour rejoindre d’autres zones, tandis que quelques hauts bâtiments jonchent les espaces adjacents.

En plus de cette nouveauté, la Saison 1 marquera l’arrivée de la Classic Prestige, d’une piste de camouflages Mastery dédiée, ainsi que des défis Dark Ops dans Warzone. Enfin, le jeu verra le retour d’un système d’inventaire classique, avec des emplacements dédiés et facilement accessibles pour les objets et l’équipement.

Mais la plus grande nouveauté reste celle de Call of Duty Black Ops 6 au sens large : l’arrivée de l’omnimovement dans Warzone, avec une parité exemplaire des possibilités proposées dans les modes Multijoueur et Zombies : sprint, glissade, plongeon et rotation à 360° y compris en position allongée avec une fluidité incroyable, nous vous en parlions sur nos impressions concernant le mode multijoueur.

De plus, il a été confirmé que toutes les armes qui apparaîtront dans Black Ops 6 seront disponibles dès la saison 1 de Warzone. Une arme de mêlée pourra aussi être de la partie en plus de votre arme principale et secondaire. Cela inclue également les plans, les opérateurs et les skins, ainsi que la grande majorité des éléments cosmétiques de Call of Duty: Modern Warfare II et Modern Warfare III.

Les Prestiges Classiques sont de retour mais inclueront après le niveau 55 une réinitialisation vous demandant de les déverrouiller à nouveau. Cependant, des jetons de déverrouillage permanents vous permettront de retrouver certains de vos éléments préférés. Les émotes et des Sprays font également leur retour et renforceront la personnalisation des opérateurs utilisés.

Les Wildcards font également leur apparition pour la première fois dans Warzone tandis que de multiples défis seront toujours de la partie. Tout comme l’inventaire qui revient à une forme classique et non plus avec des sacs à dos. Cependant, pour pallier à la taille de votre inventaire, des sacoches seront disposées sur le terrain.

A noter enfin que le mode classé fera son retour en milieu de saison 1 pour la grande carte de Warzone, qui restera telle qu’elle pour le début de la saison 1 d’après le blog officiel du jeu.

Et manette en mains, ça donne quoi ?

Quel plaisir de découvrir une nouvelle carte ! Le mode Résurgence permet assurément des parties sûrement moins anxiogènes qu’en Battle Royale grâce aux réapparitions tant qu’au moins un membre de votre équipe est encore debout. Ces parties se déroulent à 45 joueurs répartis en 15 trios et vous demandent des mécaniques plutôt classiques, si vous ne connaissez pas le mode.

Nous avons néanmoins trouvé que les parties étaient moins nerveuses que d’habitude, avec une zone bien trop lente pour concrètement nous mettre en danger. La zone étant assez désertique, penchant du coup principalement dans les tons ocres, sans véritable relief colorimétrique, rend difficile la lecture de l’environnement par moments.

Cependant, un point d’intérêt nous a semblé particulièrement sortir du lot d’un point de vue artistique, il s’agissait des maisons suspendues dans le lieu d’intérêt Pods, semblables aux Diners des années 50. Les canalisations nous ont permis de contourner certaines zones pour surprendre nos adversaires à revers tandis que l’usine de fabrication de mannequins dispose d’une ambiance assez glauque à souhait.

Call of Duty Black Ops 6 sera disponible mondialement le vendredi 25 octobre 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Microsoft Store, Battle.net et Steam. La bêta ouverte de Black Ops 6 sera gratuite sur toutes les plateformes, avec un accès anticipé pour les joueurs ayant précommandé le jeu dès ce 30 août à 19h. De plus, Call of Duty Black Ops 6 sera disponible dès le jour de son lancement pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass (et pour les détenteurs d’un abonnement Xbox Game Pass Console en cours). N’hésitez pas à consulter notre article résumé complet pour plus d’informations.