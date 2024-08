Call of Duty Black Ops 6 : On a joué en avance au mode Zombies par manches – Toutes les infos et nos premières impressions

Un zombies en cache… plein d’autres !

SI vous n’avez pas suivi les différents temps de communication d’Activision, le 8 août dernier, nous avions eu droit à un article sur le blog officiel et un premier trailer de présentation qui nous avait fourni la majorité des informations importantes pour le mode Zombies par manches.

Pour rappel, Call of Duty Black Ops 6 marque le retour du mode Zombies par manches, permettant à des équipes de 1 à 4 joueurs de combattre des vagues de morts-vivants de plus en plus difficiles. À son lancement, le jeu proposera deux nouvelles cartes : Liberty Falls, une carte en plein jour située dans une petite ville de Virginie-Occidentale berceau d’une infection incontrôlable, et Terminus, une installation de recherche sur une île de la mer des Philippines, plutôt de nuit.

La campagne Zombies par manches de Call of Duty Black Ops 6 poursuit l’histoire de l’Ether Noir en 1991, après les événements de Call of Duty Black Ops Cold War, avec un récit plus approfondi raconté à travers une équipe de quatre personnages jouables, permettant d’obtenir des lignes de dialogue supplémentaires si vous jouez avec eux plutôt qu’avec le reste du roster.

Les fonctionnalités populaires des précédents modes Zombies, comme les GobbleGums, la personnalisation poussée des armes, et les systèmes de progression globale (avec de nouveaux Perks), font leur retour. Un nouveau système d’augmentation avec plus de 100 options à la sortie vous permettra de personnaliser l’expérience selon votre style de jeu.

Vous allez devoir affronter divers types de zombies et ennemis évolutifs, et pour la première fois, il sera possible de jouer en vue à la troisième personne et ajuster les éléments de l’interface en fonction de vos préférences. Chaque carte inclura une quête principale dès son lancement, et un nouveau mode dirigé arrivera après chaque sortie de carte pour aider les joueurs à mieux profiter de la narration et à terminer la quête principale sans trop se fatiguer.

Rassurez-vous, les développeurs ont pensé aux joueurs et joueuses de l’ancienne école, permettant de terminer la quête avant le lancement de ce mode dirigé plus tard dans chaque saison, bloquant par ailleurs les easters eggs et certaines récompenses octroyées dans le mode normal.

L’heure du frisson

Nous avons donc pu poser les mains durant plusieurs games sur le mode Zombies par manches de Call of Duty Black Ops 6 durant le Call of Duty: NEXT, et vous allez voir qu’il y a beaucoup de choses à dire.

Tout d’abord, il nous faut préciser que nous n’avons pu uniquement jouer que sur la map de la ville Liberty Falls. Complètement ravagée par l’invasion récente de zombies en ville, vous arpentez les rues à la recherche d’informations sur ce qu’il se passe ici. Pour cela, une progression plutôt classique de zones en zones avec de multiples zombies (jusqu’à plus de 40 en quelques secondes lors de l’une de nos vagues) à éliminer de toutes les façons possibles. Il sera enfin temps de découvrir la suite de l’histoire racontée dans les précédents modes Zombies… comme le destin de certains personnages iconiques.

La seule manière de progresser dans le mode Zomboes est de survivre. Survivre aux vagues de zombies assoiffés de votre chair en attendant une éventuelle exfiltration. Nous sommes parvenus à nous exfiltrer sans y laisser la vie durant une game, mais comme à l’accoutumée, il vous sera possible de « refuser » cette exfiltration pour poursuivre votre exploration en renforçant la difficulté des vagues de monstres.

L’occasion d’apercevoir des nouveautés présentes notamment dans l’interface comme la possibilité de rajouter les barres de vie des ennemis au-dessus de leur tête ou encore les nombres de dégâts infligés. Une personnalisation poussée qui se poursuit avec la possibilité pour la toute première fois dans le mode Zombies par manches de jouer en vue à la troisième personne.

Ce changement nous a considérablement conquis, octroyant une toute nouvelle dynamique dans l’évolution, rendant le jeu plus près d’un jeu action-aventure avec des zombies, mais permettant surtout de visualiser les fantastiques déplacements de l’omnimovement, la grande nouveauté de ce Call of Duty Black Ops 6.

A noter l’apparition de cinématiques de fin de partie, que celle-ci soit positive ou négative, mais aussi la possibilité de quitter une partie en cours lorsque vous jouez en solo et la reprendre plus tard, tandis qu’il vous est possible de rejoindre une partie d’amis en cours à tout moment. Enfin, outre les nouveautés propres au mode Zombies (GobbleGums notamment), notez qu’il vous sera possible de vous réanimer vous-même jusqu’à trois fois tandis que l’achat de nouvelles zones sera partagé avec l’argent acquis par l’équipe.

De premières impressions plutôt positives, bien que nous aurions aimé nous plonger dans la carte Terminus ou avancer encore un peu plus dans la quête principale de Liberty Falls qui ne nous a pas permis de voir son mode guidé.

Pour rappel, la Bêta sera dédiée aux joueurs et joueuses Xbox Game Pass et précommandes dès le 30 août jusqu’au 4 septembre, tandis que la Bêta ouverte à tous se tiendra du 6 au 9 septembre prochain.

D’autres articles concernant le Call of Duty: NEXT et Call of Duty Black Ops 6, arrivent prochainement, puisque nous vous partagerons aussi nos impressions sur le nouveau mode résurgence de Warzone, Aera 99.