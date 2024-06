Plongez dans le crime des années 80

Dans The Precinct, vous endossez le rôle de Nick Cordell Jr., un jeune policier de quartier récemment diplômé. En tant que première ligne de défense des citoyens d’Averno, vous plongerez dans un univers de poursuites en voiture trépidantes et de crimes générés de manière procédurale, le tout baigné dans une ambiance noire des années 1980. Votre mission est de protéger la population tout en cherchant à élucider le meurtre de votre père, survenu pendant qu’il était en service.

The Precinct se veut un hommage aux films policiers classiques, combinant une simulation et un univers bac à sable. Vous patrouillerez dans les rues, répondrez à des appels pour lutter contre toutes sortes de délits et devrez choisir vos stratégies lors de poursuites effrénées et de fusillades intenses. Averno est le théâtre de luttes de pouvoir perpétuelles entre gangs. Les crimes générés de manière procédurale varient des infractions de stationnement aux braquages de banque, en passant par des courses illégales et du trafic de drogue.

Vous pouvez d’ailleurs voir le jeu en action grâce au nouveau trailer ci-dessus. Cela permet aussi à Fallen Tree Games et Kwalee de révéler la date de sortie. The Precinct sortira le 15 août prochain sur PS5, Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store.