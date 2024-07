The Precinct : Le GTA-like du côté de la police n’arrivera finalement pas au mois d’août

Être comparé à GTA attire forcément l’œil du public, peu importe si la comparaison est justifiée ou non. On vous laissera seuls juges de cela, puisque de son côté, The Precinct veut surtout se présenter comme un hommage aux films mettant en scène la police américaine dans les années 80, avec tous ses aspects, notamment les plus sombres. La proposition a séduit dès son annonce et on attendait maintenant de pouvoir y jouer dès le 15 août prochain, mais le titre vient d’être repoussé.