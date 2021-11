No Plan B : Gameplay et interview des développeurs, le replay en vidéo

No Plan B était présent lors de l’AG French Direct afin d’annoncer en exclusivité sa date de sortie en accès anticipé sur Steam, fixée le 1er décembre. A cette occasion, Sébastien Dubois (GDX47) et Corentin Brasart ont également participé aux lives post-show de l’événement en compagnie d’ExServ, afin de montrer un peu plus de gameplay pour le jeu, que vous pouvez désormais voir en vidéo.

No Plan B débutera son accès anticipé dès le 1er décembre sur Steam. N’hésitez pas à ajouter le jeu dans votre liste de souhaits afin de soutenir le projet.