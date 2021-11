No Plan B : Une date dévoilée en vidéo pour son accès anticipé Steam

Développé par le studio GFX47 sous la houlette de Sebastien Dubois, No Plan B y est aussi allé de sa vidéo de gameplay commenté lors de notre AG French Direct.

No Plan B pour sa date de sortie

Si No Plan B n’a pas fait énormément parlé de lui, il a un concept original. Comme nous l’explique la vidéo de gameplay commentée par Sébastien Dubois qui est l’unique développeur du soft, No Plan B est un titre orienté planification tactique. Il s’agira d’abord de choisir sa faction parmi les quatre – FBI, SWAT, voleurs et gangsters –, et ensuite de partir sur des missions en mode campagne ou escarmouche, afin de commencer la planification de votre mission en plaçant votre escouade, puis en leur faisant faire le parcours à l’aide d’une ligne temporelle.

Une fois la planification effectuée vous pouvez l’exécuter, admirer le résultat en temps réel et ainsi voir si vous avez réussi ou échoué la mission. Le soft se dotera à sa sortie des modes campagne, escarmouche et défis, doté d’objectifs de mission qui varient d’une faction à l’autre. Un générateur de missions sera de la partie ainsi qu’un éditeur de missions pour confectionner vos propres missions et proposer notamment une rejouabilité quasiment infinie.

Autant dire que le titre fait furieusement envie dans son gameplay comme dans son style graphique voxel plutôt accrocheur.

No Plan B débarquera le 1er décembre prochain en accès anticipé sur Steam, et notez qu’une démo est déjà disponible en attendant sa sortie prochaine.