No More Heroes III s’offre 30 minutes de gameplay

Après nous avoir présenté les futures victimes de légendaire assassin prénommé Travis Touchdown, No More Heroes III se dévoile à nouveau avec une vidéo de gameplay avoisinant les trente minutes.

Travis Touchdown est dans la place

Dans No More Heroes III, Travis Touchdown doit atteindre le sommet du classement des superhéros galactiques afin d’empêcher le maléfique Prince FU et ses dix assassins extraterrestres de prendre le contrôle de la Terre. Pour cela, vous allez devoir prendre diverses missions en ville pour gagner l’argent dont vous allez avoir besoin pour vous battre.

Le gameplay nous montre un jeu d’action plus intense que jamais en utilisant les commandes intuitives du Joy-Con pour manier la fidèle arme de Travis et créer des séries de techniques incroyables. Pour la première fois, vous allez pouvoir utiliser le gant de la mort de votre héros pour activer une variété de compétences.

No More Heroes III sortira le 27 août sur Switch.