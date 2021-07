No More Heroes III nous présente les futures victimes de Travis Touchdown

Il ne reste plus qu’un petit mois avant de découvrir les nouvelles aventures de Travis Touchdown dans No More Heroes III. Le titre complétement déjanté de Grasshopper Manufacture continue à en dévoiler un peu plus, et après nous avoir montré du gameplay, on découvre aujourd’hui les ennemis qui vont s’opposer à Travis.

Qui est le vrai super-héros ?

Notre protagoniste n’ira donc plus affronter des assassins, mais des aliens (qui seront au nombre de 10), qui se prennent visiblement pour des super-héros. Travis devrait donc leur montrer qui est le véritable héros ici en sauvant la Terre grâce à son sabre laser, dans des combats qui promettent d’être toujours plus sanglants.

Pour accéder à chaque combat jusqu’en haut de l’échelle du classement des Super-Héros Galactiques, et stopper le Prince Fu, Travis va devoir effectuer tout un tas de petits jobs pour réunir de l’argent, afin de pouvoir découper l’un de ces aliens.

No More Heroes III sortira le 27 août en exclusivité sur Nintendo Switch.