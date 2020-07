Un Nintendo Treehouse Live aura lieu à 19h

Nintendo continue sa stratégie de ne pas proposer de Direct cet été. Mais la communication ne s’arrête pas pour autant comme le prouve le « nouveau » format, le Nintendo Treehouse Live.

Nintendo Treehouse Live Pas-d’E3 Edition

Le Nintendo Treehouse c’est la section de Nintendo of America chargée d’adapter les jeux pour le public occidental. On les connait principalement pour leurs streams de démos de jeux depuis le stand du constructeur lors de l’E3. C’est probablement l’idée derrière ce live qui montrera du gameplay de Paper Mario: The Origami King (dont la preview est disponible ici).

Mais ce n’est pas tout puisque WayForward fera également une annonce de jeu. Ce qui intrigue c’est qu’on nous précise qu’il s’agit d’un épisode d’une série déjà existante mais qui n’est pas de WayForward. Un indice qui fait déjà espérer à certains fans un accord à la Cadence of Hyrule pour voir Nintendo confier une de ses séries à une équipe indé (et on voit passer quelques demandes pour un Metroid 2D ou un Wario Land par l’équipe de Shantae).

L’autre chose intéressante de cette annonce, c’est le nom exact du stream : Nintendo Treehouse: Live | July 2020. La précision du mois laisse espérer qu’il s’agit d’un rendez-vous régulier, peut-être en attendant le retour des Directs. Et quand on voit l’absence totale de jeux first party sur Switch jusqu’à la fin de l’année après Paper Mario, on s’accroche à ce qu’on peut…

Le Nintendo Treehouse Live de juillet aura lieu aujourd’hui même sur Youtube à 19h, heure française.