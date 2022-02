Nintendo Switch Sports ouvre aussi ses précommandes

L’une des surprises du dernier Nintendo Direct a été de revoir le concept de Wii Sports adapté pour la Nintendo Switch, avec la future sortie de Nintendo Switch Sports. Cette compilation d’activités sportives revient sous une nouvelle forme, plus moderne et sans Mii, avec également des disciplines inédites à découvrir, comme le football. Et à peine annoncée, à peine disponible en précommande. Voici où précommander Nintendo Switch Sports.

Où précommander Nintendo Switch Sports au meilleur prix ?

Etant donné que les précommandes viennent d’ouvrir, seule la Fnac propose le jeu à l’achat sur son site, rejoint par Amazon. Lorsque d’autres revendeurs mettront en ligne les précommandes, cet article sera actualisé avec les nouvelles offres.

Pour le moment, ce Nintendo Switch Sports est donc proposé en précommande à 49,99 €, avec 10 € offert pour les comptes adhérents.

Pour rappel, cette édition physique comprend une sangle qui permet d’attacher un Joy-Con à une jambe (comme celle de Ring Fit Adventure) afin de jouer au football en mimant de vrais tirs. Le jeu présente aussi les sports de tennis, bowling, chambara, badminton et volley.

Nintendo Switch Sports est attendu pour le 29 avril prochain. Avant sa sortie, un playtest réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online aura lieu du 18 au 20 février prochain.