Nintendo Switch Online : les jeux N64 en 60Hz OU en français

En fin de mois, l’abonnement Nintendo Switch Online aura droit à une formule premium nommée Pack additionnel qui ajoutera une sélection de jeux Nintendo 64 mais aussi Mega Drive. Lors de son annonce, les internautes ont remarqué que les versions européennes du Direct montraient les jeux N64 en mode 50Hz, le constructeur a annoncé sur Twitter une bonne et une mauvaise nouvelle à ce sujet…

Le Nintendo Switch Online nous laisse la responsabilité du choix

Chaque jeu présent sur le service sera bien présent dans sa version 60Hz, le problème c’est que cette dernière sera uniquement en anglais. Certains auront droit à une seconde version en 50Hz pour pouvoir retrouver les traductions françaises, espagnoles, italiennes ou allemandes. Certes, c’est bien de nous fournir un moyen de jouer aux vraies versions du jeu mais pourquoi ne pas faire un petit effort supplémentaire pour tout adapter correctement ?

Les anciennes télévisions cathodiques avaient différentes normes selon le continent. En Europe, la norme Pal permettait seulement de faire du 50Hz, là où le NTSC américain ou japonais était en 60Hz. Cela signifie que pour s’adapter, les jeux étaient ralentis chez nous ce qui avait un impact à la fois sur le gameplay mais aussi sur les sons et les musiques.

On se demande comment Nintendo va pouvoir réussir à gérer tout cela puisque l’on rappelle que certains des jeux permettront le multi en ligne. Est-ce que seules les versions N64 seront compatibles pour éviter toute différences entre les joueurs et territoires ? On attend également la date de lancement du Pack additionnel mais surtout son tarif…