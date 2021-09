Le Nintendo Switch Online s’étoffe avec la Nintendo 64 et la Mega Drive via un Expansion Pack

Alors que certaines rumeurs évoquaient la Game Boy, c’est finalement la Nintendo 64 et la Megadrive qui rejoindront le Nintendo Switch Online. On attend tout de même de connaitre le prix de ces ajouts en matière d’abonnement.

Des manettes et un pack d’expansion

Le Nintendo Switch Online aura bientôt droit à une formule plus coûteuse qui inclura un pack d’expansion. Autrement dit, l’abonnement « classique » sera toujours disponible mais vous pourrez passer au stade supérieur avec le pack d’expansion. Cependant, Nintendo n’a toujours pas communiqué le prix de cette formule. Le service sera disponible fin octobre prochain et vous permettra de jouer à de nombreux jeux Nintendo 64 et Megadrive. Voici la liste des jeux au lancement et ceux à venir pour la Nintendo 64 :

Jeux Nintendo 64 disponibles au lancement

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Jeux Nintendo 64 à venir (liste non exhaustive)

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Jeux SEGA Mega Drive disponibles au lancement

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Les abonnés au Nintendo Switch Online pourront également précommander les manettes sans fil rendant hommage aux deux consoles. Il faudra débourser une cinquantaine d’euros pour chacune d’elle (La nostalgie n’a pas de prix ou presque). Nintendo communiquera d’autres informations prochainement.