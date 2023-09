Mortal Kombat 1 : Une version Switch honteuse ? Plusieurs vidéos comparatives montrent l’état du jeu sur la console de Nintendo

Depuis quelques jours, les montages et les mêmes à propos de cette version Switch de Mortal Kombat 1 affluent de toutes parts. Plusieurs vidéos comparant les différentes versions du jeu montrent que la version Switch s’en sort évidemment bien moins que les autres (ce qui n’est pas une surprise), et les différences ont parfois de quoi faire rire. Ce sont surtout les modèles des personnages qui sont moqués, étant donné que ceux-ci possèdent un regard pour le moins… vide.

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn’t they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery💀💀💀 pic.twitter.com/RHUFQJTHC5

— Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 17, 2023