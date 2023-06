Nintendo : La prochaine console serait similaire à la PS4 et à la Xbox One

Durant la journée d’hier, Activision était au cœur des débats puisque Bobby Kotick était interrogé. Durant cet échange avec les avocats de la FTC, le PDG d’Activision-Blizard a abordé la question de la relation entre Activision et Nintendo, notamment concernant Call of Duty. L’occasion pour Kotick de dire qu’il avait fait une erreur en ne pensant pas davantage à la Switch comme plateforme pour accueillir la licence, et qu’il se tient maintenant de prêt pour publier de futurs jeux sur la prochaine console de Nintendo.

Une console dont il a déjà discuté avec Nintendo, et qui est aussi au cœur d’un mail échangé entre Armin Zerza (CCO d’Activision) et le constructeur japonais. Une discussion édifiante qui fait état de la « Switch nouvelle génération », qui serait plus proche des PS4 et des Xbox One :

« Compte tenu de son alignement plus proche des plateformes de huitième génération et de nos jeux précédents sur PS4 et Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pouvons également créer quelque chose de convaincant pour la Switch de nouvelle génération »

