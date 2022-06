Un Nintendo Direct Mini centré sur les éditeurs tiers aura bien lieu demain 28 juin

Les rumeurs avaient donc vu juste. On s’attendait à ce que Nintendo nous offre un Nintendo Direct cet été, mais les détails à propos de ce dernier restaient nébuleux jusqu’à ce week-end, où plusieurs sources convergeaient vers la présentation d’une émission dédiée aux éditeurs tiers. C’est désormais confirmé, puisque Nintendo vient d’officialiser la tenue d’un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, qui va donc être réservé aux autres éditeurs, et rien qu’à eux.

Quand aura lieu le prochain Nintendo Direct ?

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 28/06 à 15:00 pour un nouveau #NintendoDirectMini: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les prochains jeux tiers à venir sur Nintendo Switch ! Abonnez-vous et activez les notifications 🔔 : https://t.co/BEYCPZ5Rz8 pic.twitter.com/JsY58DfQQm — Nintendo France (@NintendoFrance) June 27, 2022

Le prochain Nintendo Direct Mini aura donc lieu demain, le mardi 28 juin, à 15 heures précisément (heure française). On sait d’ores et déjà qu’il va durer approximativement 25 minutes. Notons que dès 15 heures, l’ensemble du Direct pourra être visionné, il ne s’agira pas d’un live comme d’habitude selon Gematsu.

Cette émission sera à suivre sur YouTube et sur Twitch. Vous retrouverez évidemment l’essentiel des informations annoncées lors de ce Direct dès demain après-midi sur notre site.

Quels jeux seront présentés au Nintendo Direct Mini ?

Puisque ce Nintendo Direct sera exclusivement dédié aux éditeurs tiers, faites déjà une croix sur Splatoon 3, Bayonetta 3 ou encore Zelda: Breath of the Wild 2. Peut-être que Nintendo réserve ses grosses cartouches pour un autre Nintendo Direct, qui pourrait arriver en septembre.

Selon les dernières rumeurs, il se pourrait également que Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope soit présenté plus tard dans la semaine, donc on imagine qu’on ne le verra pas ici, ou très peu.

De notre côté, on s’attend à ce que la saga Persona débarque aussi sur Switch, ou au moins l’un des épisodes de la saga, puisque le journaliste ayant fait fuité l’information à propos de ce Nintendo Direct Mini avait aussi confirmé cela, tout comme l’arrivée d’un portage d’un jeu déjà sorti depuis 4 ans sur d’autres plateformes (potentiellement Red Dead Redemption 2).

Toujours du côté des portages, Outer Wilds pourrait enfin préciser l’arrivée de sa version Switch, tout comme Dying Light 2. Schtroumpfs Kart, repéré ce matin sur Amazon, pourrait être officialisé à ce moment. Pour le reste, difficile de savoir à quoi s’attendre tant les possibilités sont nombreuses sur le papier.