Nintendo demande aux développeurs de préparer leurs jeux pour qu’ils soient compatibles 4K

Tandis que tout s’accélère du côté de la nouvelle génération, Nintendo va à son rythme avec sa Switch qui continue de se vendre encore et toujours par millions. Face à ce succès, le constructeur prépare bien l’avenir, comme nous le révèle Bloomberg.

La Switch se prépare pour la 4K ?

Takashi Mochizuki nous apprend que la production de la Switch va prochainement être augmentée de 20% afin de répondre à toutes les demandes, et certainement pour bien préparer la période des fêtes de fin d’année. Cela vient aussi de fait que Nintendo a eu du mal à suivre toutes les demandes durant ces derniers mois, à cause de la crise sanitaire mondiale.

L’article nous apprend qu’une Switch améliorée est également bien dans les tuyaux pour 2021, et que celle-ci serait effectivement capable d’afficher de la 4K, comme indiqué dans les dernières rumeurs. Selon Bloomberg, Nintendo aurait déjà demandé à des développeurs de rendre leurs jeux compatibles 4K, ce qui laisse à penser que la console va connaître un boost conséquent. On doute qu’il s’agisse de 4K native, mais tout est possible.

Tout cela est encore bien mystérieux, et il faudra probablement attendre encore quelques mois afin d’en savoir plus sur cette Switch améliorée.