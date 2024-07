Nintendo cherche à créer au moins un jeu tous les 3 à 5 ans qui serait capable de dépasser les 30 millions de ventes

Pari réussi avec ses jeux Switch

Les déclarations de Miyamoto ne datent pas d’hier puisqu’elles proviennent d’une interview publiée en janvier dernier. Elles étaient passées inaperçues à l’époque et refont surface aujourd’hui sur les différents forums comme Famiboards, puisqu’elles sont assez intéressantes et permettent de mieux comprendre la stratégie du constructeur. Dans cet échange, Miyamoto déclare que Nintendo a besoin d’un gros hit tous les 3 à 5 ans pour qu’il reste tel qu’il est :

« Si nous pouvons avoir un gros succès tous les trois à cinq ans, nous nous porterons bien. En ce sens, si tous nos employés pensent à « créer un grand succès » chaque jour, tout ira bien. »

Ce à quoi on lui répond qu’un succès ne doit pas seulement être un titre à 1 million de ventes pour Nintendo. Miyamoto estime que selon lui, un « grand succès » se situe plutôt autour des 30 millions de ventes. Il explique qu’il ne faut évidemment pas aller jusque là pour qu’un titre puisse atteindre son seuil de rentabilité, mais que le but de Nintendo est d’aller plus loin que cela (comme toutes les entreprises) :

« S’il n’y a pas de profit et que nous atteignons juste le seuil de rentabilité, alors c’est juste fatiguant, non ? Je suis sûr que les gens qui ont travaillé avec moi penseraient que ce n’est pas pour cela que nous avons travaillé. »

Il ajoute qu’il veut travailler pour faire en sorte que son travail et celui de ses équipes soit rentable tout en faisant rire les gens. Il souhaite cependant éviter de créer totalement par cupidité tout en veillant activement à ne pas manquer les bonnes opportunités :

« Je pense que le plus dangereux est de passer à côté de quelque chose qui a le potentiel de se développer. L’avantage de notre entreprise est que nous avons réussi à cultiver les graines qui ont été semées. »

Si l’on jette un œil aux jeux les plus vendus sur Switch, on peut voir que Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate et The Legend of Zelda: Breath of the Wild ont tous dépassé le cap des 30 millions (Super Mario Odyssey n’est pas loin). En sept années d’existence pour la console, le ratio est donc bon pour Nintendo.