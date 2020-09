Ninja Gaiden Trilogy listé sur PlayStation 4 et Switch, une annonce en vue ?

A l’heure où les compilations faisant office de remasters se multiplient, comme les jeux Mario 3D ou la trilogie Mass Effect dont on attend l’officialisation, c’est au tour de la licence Ninja Gaiden de revenir sur le devant de la scène, avec la Ninja Gaiden Trilogy.

Ryu Hayabusa de retour ?

C’est sur Resetera que cette trilogie a été repéré, via un listing hongkongais d’un distributeur nommé Game Source Entertainment. Ninja Gaiden Trilogy, qui contiendrait Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, est alors listé pour une sortie sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Tout cela a vite été retiré depuis, mais des petits malins ont pu enregistrer une version en cache de la page qui liste la version Switch. La date mentionnée de mars 2021 ressemble à un placeholder, mais il faudra attendre une officialisation avant de pouvoir en être certain.